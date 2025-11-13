На Запорожье враг начал сильнее давить, ситуация усложняется, поэтому обсуждаются варианты, как укрепить позиции, чтобы не дать оккупантам прорвать. О результатах работы в области сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Зеленский сделал заявление относительно Запорожья

Сегодня весь день в Запорожской области. Я был в наших боевых бригадах: 65-я отдельная механизированная, которая в составе 17-го корпуса защищает наше государство на Ореховском направлении, также был у воинов 128-й бригады – отдельной горно-штурмовой. Это оборона в районах Степногорска.

Очень подробно мы обсудили сегодня с командирами, что нужно, чтобы укрепить наши позиции, как дать больше сил на это направление – важное направление. Я благодарен за полную информацию относительно тех сложностей, которые есть здесь, в Запорожской области, и особенно в районах Гуляйполя, также направление Каменского. Завтра я проведу Ставку по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам.

Мы подробно сегодня говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас – и людям, и предприятиям. И защита от ударов, прежде всего, защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачу военным, и дадим больше ресурсов по этому направлению", – отметил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что группировка войск противника действительно пытается прорваться в Александровку и Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко.

"Гуляйполе — не просто логистический хаб, а достаточно серьезный железнодорожный узел. Это то, от чего всегда зависела российская армия. Поскольку это их центральная логистическая система перебрасывания войск боекомплекта", — отмечает Иван Тимочко.