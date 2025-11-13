Угрупування військ противника дійсно намагається прорватися до Олександрівки і Гуляйполя Запорізької області. Про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, військовий експерт Іван Тимочко.

Прорив окупантів на Запоріжжі: що відомо

"Гуляйполе — не просто логістичний хаб, а доволі серйозний залізничний вузол. Це те, від чого завжди залежала російська армія. Оскільки це їхня центральна логістична система перекидання військ боєкомплекту", — зазначає Іван Тимочко.

За його словами, противник на цьому напрямку також хоче розширити саме фланги, відсунути максимально далеко від Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб не отримати удар у бік.

"Сили оборони повідомляють, що пізно увечері 11 листопада, внаслідок комплексного вогневого ураження позицій ЗСУ в районі Рівнопілля, для збереження життя особового складу українські підрозділи "перемістились на більш вигідні рубежі"", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вже добу триває масове перекидання нових підрозділів у напрямку Пологи-Гуляйполе Запорізького фронту. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

"Техніка свіжа, вантажівки нові. Основу формують підрозділи “Шторм V”, але також помітна морська піхота й інженерні частини. Колони рухаються роздрібнено, невеликими групами. Загальна колона налічує 20–30 транспортних засобів, але йде по 4–5 машин за раз. Тож можемо впевнено сказати: Запорізький напрямок у районі Гуляйполя стрімко переходить для росіян у пріоритетний", – наголошує керівник ЦВО.