Прорыв оккупантов в Запорожье: что известно

Группировка войск противника действительно пытается прорваться в Александровку и Гуляйполе Запорожской области . Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко.

Прорыв окупантов на Запорожье: что известно

"Гуляйполе — не просто логистический хаб, а довольно серьезный железнодорожный узел. Это то, от чего всегда зависела русская армия. Поскольку это их центральная логистическая система перебрасывания войск боекомплекта", — отмечает Иван Тимочко.

По его словам, противник на этом направлении тоже хочет расширить именно фланги, отодвинуть максимально далеко от Покровско-Мирноградской агломерации, чтобы не получить удар в сторону.

"Силы обороны сообщают, что поздно вечером 11 ноября, в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ в районе Ровнополья, для сохранения жизни личного состава украинские подразделения "переместились на более выгодные рубежи"", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что уже сутки идет массовая переброска новых подразделений в направлении Пологи-Гуляйполе Запорожского фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"Техника свежая, грузовики новые. Основу формируют подразделения "Шторм V", но также заметна морская пехота и инженерные части. Колонны движутся рознично, небольшими группами. Общая колонна насчитывает 20-30 транспортных средств, но идет по 4-5 машин за раз. Так что можем уверенно сказать: Запорожское направление в районе Гуляйполя стремительно переходит для россиян в приоритетное", – отмечает руководитель ЦИО.