Зеленський зробив заяву про території: потрібно йти на компроміси

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори про завершення війни в Україні не можуть зводитися до односторонніх поступок. За його словами, компроміс передбачає відповідальність не лише України, але й Росії, а також Сполучених Штатів, які виступають ключовим посередником у тристоронньому форматі переговорів.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі прокоментував результати переговорів України, США та РФ, що відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі. Зеленський охарактеризував зустріч як конструктивну та зазначив, що кількість спірних питань зменшилася.
Президент окремо наголосив, що позиція Києва щодо територіальної цілісності є чіткою й добре відомою міжнародним партнерам. За його словами, Україна воює за власну державу, а не за чужі території, тому питання територіальних поступок для неї не стоїть.
За словами Зеленського, участь у тристоронніх переговорах є кроком назустріч дипломатичному процесу. Однак президент наголосив, що для компромісу мають бути готові усі сторони, зокрема російська та американська.
Наступні тристоронні переговори України, США та РФ в Об’єднаних Арабських Еміратах може відбутися вже 1 лютого.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на переговорах в Абу-Дабі говорили про миротворчі війська на Донеччині.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський озвучив жорсткий ультиматум Європі.