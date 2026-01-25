Зеленський зробив заяву про території: потрібно йти на компроміси

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори про завершення війни в Україні не можуть зводитися до односторонніх поступок. За його словами, компроміс передбачає відповідальність не лише України, але й Росії, а також Сполучених Штатів, які виступають ключовим посередником у тристоронньому форматі переговорів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі прокоментував результати переговорів України, США та РФ, що відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі. Зеленський охарактеризував зустріч як конструктивну та зазначив, що кількість спірних питань зменшилася.

"Обговорюється 20-пунктний план і проблемні питання. Проблемних питань було дуже багато. Їх стало менше. І вже досить довгий час Росія хоче зробити все, щоб України не було на сході нашої держави. Причина зрозуміла. Вони ставили це як мету. І тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї мети. На фронті вони поки що цього зробити не можуть", — сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив, що позиція Києва щодо територіальної цілісності є чіткою й добре відомою міжнародним партнерам. За його словами, Україна воює за власну державу, а не за чужі території, тому питання територіальних поступок для неї не стоїть.

"Наша позиція щодо нашої території та територіальної цілісності України, яку потрібно поважати, повторюватися не буде. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо за територію чужої країни. Це дві різні принципові позиції — українська і російська. Американці намагаються знайти компроміс", — сказав президент.

За словами Зеленського, участь у тристоронніх переговорах є кроком назустріч дипломатичному процесу. Однак президент наголосив, що для компромісу мають бути готові усі сторони, зокрема російська та американська.

Наступні тристоронні переговори України, США та РФ в Об’єднаних Арабських Еміратах може відбутися вже 1 лютого.

