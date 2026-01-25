На переговорах в Абу-Дабі говорили про миротворчі війська на Донеччині: яка позиція РФ

Під час дводенних переговорів в Абу-Дабі між делегаціями України, США та Росії одним із ключових питань стало можливе розміщення миротворчих сил на окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом дискусій.

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

За даними видання, українські та американські дипломати обговорювали ідею створення демілітаризованої зони на сході України із залученням нейтрального миротворчого контингенту. Такий формат розглядається як компромісний варіант, адже Кремль категорично відкидає будь-яку присутність сил НАТО поблизу лінії фронту.

Однак позиція Росії залишається категоричною. Російську делегацію в Абу-Дабі очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, який наполягав на повному виведенні українських військ з території Донецької області. Як пише NYT, Москва відкидає ідею миротворчої місії, якщо вона не передбачає фактичного контролю РФ над регіоном.

Аргументуючи свою позицію, російська сторона посилається на так звані "домовленості на Алясці", які, за версією Кремля, нібито були досягнуті між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним минулого літа. У Москві стверджують, що ці домовленості передбачають передачу Росії всіх територій Донеччини, які ще залишаються під контролем України. Водночас жодних публічних підтверджень або деталей цієї "угоди" не існує.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що стала відома одна з пропозицій Москви на переговорах з Україною в Абу-Дабі.

Також "Коментарі" писали, що насправді стояло за переговорами в Абу-Дабі.