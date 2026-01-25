logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На переговорах в Абу-Даби говорили о миротворческих войсках в Донецкой области: какова позиция РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

На переговорах в Абу-Даби говорили о миротворческих войсках в Донецкой области: какова позиция РФ

На переговорах в Абу-Даби Украина и США обсуждали размещение нейтральных миротворцев в Донецкой области.

25 января 2026, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби между делегациями Украины, США и России одним из ключевых вопросов стало возможное размещение миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дискуссий.

На переговорах в Абу-Даби говорили о миротворческих войсках в Донецкой области: какова позиция РФ

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

По данным издания, украинские и американские дипломаты обсуждали идею создания демилитаризованной зоны на востоке Украины с привлечением нейтрального миротворческого контингента. Такой формат рассматривается как компромиссный вариант, ведь Кремль категорически исключает любое присутствие сил НАТО вблизи линии фронта.

Однако позиция России остается категоричной. Российскую делегацию в Абу-Даби возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, настаивавший на полном выводе украинских войск с территории Донецкой области. Как пишет NYT, Москва отвергает идею миротворческой миссии, если она не предусматривает фактического контроля РФ над регионом.

Аргументируя свою позицию, российская сторона ссылается на так называемые "договоренности на Аляске", которые, по версии Кремля, якобы были достигнуты между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошлым летом. В Москве утверждают, что эти договоренности предусматривают передачу России всех территорий Донбасса, которые еще остаются под контролем Украины. В то же время, никаких публичных подтверждений или деталей этого "соглашения" не существует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно одно из предложений Москвы на переговорах с Украиной в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали, что на самом деле стояло за переговорами в Абу-Даби.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/24/world/europe/ukraine-us-russia-peace-talks.html
Теги:

Новости

Все новости