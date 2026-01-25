На переговорах в Абу-Даби говорили о миротворческих войсках в Донецкой области: какова позиция РФ

В ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби между делегациями Украины, США и России одним из ключевых вопросов стало возможное размещение миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дискуссий.

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

По данным издания, украинские и американские дипломаты обсуждали идею создания демилитаризованной зоны на востоке Украины с привлечением нейтрального миротворческого контингента. Такой формат рассматривается как компромиссный вариант, ведь Кремль категорически исключает любое присутствие сил НАТО вблизи линии фронта.

Однако позиция России остается категоричной. Российскую делегацию в Абу-Даби возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, настаивавший на полном выводе украинских войск с территории Донецкой области. Как пишет NYT, Москва отвергает идею миротворческой миссии, если она не предусматривает фактического контроля РФ над регионом.

Аргументируя свою позицию, российская сторона ссылается на так называемые "договоренности на Аляске", которые, по версии Кремля, якобы были достигнуты между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошлым летом. В Москве утверждают, что эти договоренности предусматривают передачу России всех территорий Донбасса, которые еще остаются под контролем Украины. В то же время, никаких публичных подтверждений или деталей этого "соглашения" не существует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно одно из предложений Москвы на переговорах с Украиной в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали, что на самом деле стояло за переговорами в Абу-Даби.