Зеленский сделал заявление о территориях: нужно идти на компромиссы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о завершении войны в Украине не могут сводиться к односторонним уступкам. По его словам, компромисс предполагает ответственность не только Украины, но и России, а также Соединенных Штатов, выступающих ключевым посредником в трехстороннем формате переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе прокомментировал результаты переговоров Украины, США и РФ, состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби. Зеленский охарактеризовал встречу как конструктивную и отметил, что количество спорных вопросов уменьшилось.
Президент особо подчеркнул, что позиция Киева относительно территориальной целостности четкая и хорошо известная международным партнерам. По его словам, Украина воюет за собственное государство, а не за чужие территории, поэтому вопрос территориальных уступок для нее не стоит.
По словам Зеленского, участие в трехсторонних переговорах является шагом навстречу дипломатическому процессу. Однако президент подчеркнул, что для компромисса должны быть готовы все стороны, в том числе российская и американская.
Следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Объединенных Арабских Эмиратах могут состояться уже 1 февраля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на переговорах в Абу-Даби говорили о миротворческих войсках в Донецкой области.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил жесткий ультиматум Европе.