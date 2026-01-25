Зеленский сделал заявление о территориях: нужно идти на компромиссы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о завершении войны в Украине не могут сводиться к односторонним уступкам. По его словам, компромисс предполагает ответственность не только Украины, но и России, а также Соединенных Штатов, выступающих ключевым посредником в трехстороннем формате переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе прокомментировал результаты переговоров Украины, США и РФ, состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби. Зеленский охарактеризовал встречу как конструктивную и отметил, что количество спорных вопросов уменьшилось.

"Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы. Проблемных вопросов было очень много. Их стало меньше. И уже достаточно долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украины не было на востоке нашего государства. Причина ясна. Они ставили это как цель. И поэтому совершенно понятно, что они хотят достичь этой цели. На фронте они пока этого сделать не могут", — сказал Зеленский.

Президент особо подчеркнул, что позиция Киева относительно территориальной целостности четкая и хорошо известная международным партнерам. По его словам, Украина воюет за собственное государство, а не за чужие территории, поэтому вопрос территориальных уступок для нее не стоит.

"Наша позиция относительно нашей территории и территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторяться не будет. Все знают нашу позицию. Мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем за территорию чужой страны. Это две разные принципиальные позиции – украинская и российская. Американцы пытаются найти компромисс", — сказал президент.

По словам Зеленского, участие в трехсторонних переговорах является шагом навстречу дипломатическому процессу. Однако президент подчеркнул, что для компромисса должны быть готовы все стороны, в том числе российская и американская.

Следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Объединенных Арабских Эмиратах могут состояться уже 1 февраля.

