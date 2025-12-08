Президент України в інтерв'ю Bloomberg заявив, що переговорники, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, як і раніше, розходяться в думках щодо питання території.

Зеленський зробив заяву про території: перемовини зайшли в глухий кут

За словами Зеленського, елементи американського плану потребують подальшого обговорення низки "чутливих питань", включаючи гарантії безпеки для України та контроль над східними регіонами країни. Український лідер повідомив, що в ході переговорів досі не досягнуто згоди щодо Донбасу.

"Є бачення США, Росії та України — і у нас немає єдиної позиції щодо Донбасу", — сказав Зеленський.

За словами Президента, певні елементи американського плану потребують обговорень "чутливих питань", зокрема, немає єдиної позиції щодо Донбасу: питання статусу Донецької та Луганської областей і завело процес перемовин в глухий кут.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бої в Україні мають зупинитися по лінії зіткнення, а мир по-справедливості – це завершення війни без попередніх умов. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Sky News.

За його словами, зараз головне завдання – "захистити українську землю, країну і населення". "Зрозуміло, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає — передати нашу землю? Саме тому ми і воюємо: щоб не віддавати нашу територію", — додав він.