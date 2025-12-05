Бої в Україні мають зупинитися по лінії зіткнення, а мир по-справедливості – це завершення війни без попередніх умов. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Sky News.

Сирський зробив заяву про території у мирному плані

За його словами, зараз головне завдання – "захистити українську землю, країну і населення".

"Зрозуміло, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає — передати нашу землю? Саме тому ми і воюємо: щоб не віддавати нашу територію", — додав він.

Головнокомандувач наголосив, що він навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

"Усі війни колись закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що і наша теж закінчиться. І коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир. У моєму розумінні, справедливий мир — це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж поточної лінії зіткнення", — зазначив головнокомандувач,

Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів.

"Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний", — сказав Сирський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном повідомив, що територіальне питання обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, наголосив Зеленський.

"Питання територіальне – найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще", — зазначив президент України.