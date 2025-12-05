Бои в Украине должны остановиться по линии столкновения, а мир по-справедливости – это завершение войны без предварительных условий. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.

Сырский сделал заявление о территориях в мирном плане

По его словам, сейчас главная задача – "защитить украинскую землю, страну и население".

"Понятно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще означает – передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию", – добавил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что он даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.

"Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. В моем понимании, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль текущей линии столкновения", – отметил главнокомандующий,

Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня и затем начало переговоров.

"Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем", — сказал Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, подчеркнул Зеленский.

"Вопрос территориальный — самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопрос гарантий безопасности — важные конкретика от США и Европы. Здесь надо быть очень осторожными, но план выглядит лучше", — отметил президент Украины.