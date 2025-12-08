Президент Украины в интервью Bloomberg заявил, что переговорщики, обсуждающие мирную инициативу при посредничестве США, по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу территории.

Зеленский сделал заявление о территориях: переговоры зашли в тупик

По словам Зеленского, элементы американского плана нуждаются в дальнейшем обсуждении ряда "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности Украины и контроль над восточными регионами страны. Украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров до сих пор не достигнуто соглашение по Донбассу.

"Есть видение США, России и Украины — и у нас нет единой позиции по Донбассу", — сказал Зеленский.

По словам Президента, определенные элементы американского плана нуждаются в обсуждениях "чувствительных вопросов", в частности, нет единой позиции по Донбассу: вопрос статуса Донецкой и Луганской областей и завел процесс переговоров в тупик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бои в Украине должны остановиться по линии столкновения, а мир по-справедливости – это завершение войны без предварительных условий. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.

По его словам, сейчас главная задача – "защитить украинскую землю, страну и население". "Понятно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще означает передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию", — добавил он.