Зеленський зробив заяву про помилки з мобілізацією: деталі

Країна-агресор використовує помилки при мобілізації для роздмухування паніки всередині країни, навіть задіюючи штучний інтелект. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Президент погодився з тим, що є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато штучного інтелекту, який задіює Росія спеціально. У Кремля стоїть ціль – максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою.

За словами глави держави, важливо розуміти, що ворог використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.

"Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації — ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб", — додав президент.

близько 90% відстрочок від мобілізації в Україні нині продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+" — без подання заяв, збору паперових довідок і особистого відвідування ТЦК. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, держава запустила механізм автоматичної перевірки даних через державні реєстри. Система самостійно звіряє інформацію та ухвалює рішення про продовження відстрочки без участі посадовців. Повідомлення про результат користувач отримує безпосередньо в застосунку.

Федоров наголосив, що раніше процедура могла тривати тижнями: громадяни мали кожні 90 днів збирати пакет документів, підтверджувати підстави для відстрочки та чекати на рішення понад сім днів. Тепер більшість рішень ухвалюється протягом кількох днів, що значно скорочує навантаження як на людей, так і на територіальні центри комплектування.



