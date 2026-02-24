Зеленский сделал заявление об ошибках с мобилизацией: детали

Страна-агрессор использует ошибки при мобилизации для раздувания паники внутри страны, даже задействуя искусственный интеллект. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Президент согласился с тем, что есть много вызовов из ТЦК, но также много дезинформации, много искусственного интеллекта, который задействует Россия специально. У Кремля стоит цель – максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда.

По словам главы государства, важно понимать, что враг использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.

"Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации — ред.), найти более технологичный подход. Увидим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом", — добавил президент.

около 90% отсрочек от мобилизации в Украине сейчас продолжаются автоматически через приложение "Резерв+" – без подачи заявлений, сбора бумажных справок и личного посещения ТЦК. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, государство запустило механизм автоматической проверки данных через государственные реестры. Система самостоятельно сверяет информацию и принимает решение о продлении отсрочки без участия должностных лиц. Уведомление о результате пользователь получает непосредственно в приложении.

Федоров подчеркнул, что ранее процедура могла длиться неделями: граждане должны были каждые 90 дней собирать пакет документов, подтверждать основания для отсрочки и ждать решения более семи дней. Теперь большинство решений принимается в течение нескольких дней, что значительно сокращает нагрузку как на людей, так и территориальные центры комплектования.



