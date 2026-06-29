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Зеленський зробив термінову заяву про небезпечний задум Росії на Донбасі: деталі

Президент зазначив, що російське командування 15 разів переглядало терміни встановлення контролю над Донецькою областю

29 червня 2026, 23:50
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Клименко Елена

Від початку повномасштабної війни Росія неодноразово переглядала свої плани щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, однак жоден із визначених термінів так і не був реалізований. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 29 червня.

Зеленський зробив термінову заяву про небезпечний задум Росії на Донбасі: деталі

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, російське військово-політичне керівництво вже 15 разів переносило дедлайни із захоплення Донеччини, що, на його думку, свідчить про нездатність Кремля реалізувати поставлені цілі.

"Але достатньо сказати один лише факт: від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області", — наголосив Зеленський. 

Президент зазначив, що керівництво РФ продовжує повертатися до планів повної окупації Донбасу, хоча всі попередні спроби завершилися безрезультатно.

"Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них — наче вони повністю захоплять Донбас", — сказав він. 

Зеленський нагадав, що лише у 2022 році російське командування кілька разів переносило очікувані строки захоплення регіону — від кінця березня до травня, червня, вересня та завершення року. Аналогічна ситуація, за його словами, повторилася і в наступні роки: у 2023-му Кремль двічі змінював свої плани, а у 2024 році також визначав нові дедлайни.

Окремо президент зупинився на планах Росії у 2025 році. Він повідомив, що тоді Кремль встановив три нові орієнтовні дати повної окупації Донеччини — до 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня, паралельно намагаючись переконати міжнародних партнерів у швидкому падінні України.

За словами Зеленського, у 2026 році російська влада вже двічі переносила свої терміни — спочатку на березень, потім на вересень, а тепер називає новою ціллю кінець року.

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити", — підсумував президент України. 

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що поодинокі випадки падіння українських безпілотників на території держав НАТО не повинні ставати приводом для обмеження ударів України по військових і стратегічних об'єктах Росії. Таку позицію він озвучив в інтерв'ю Financial Times.



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