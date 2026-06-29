У ЄС здивували новою реакцією на падіння українських дронів на території НАТО: гучна заява

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що поодинокі випадки падіння українських безпілотників на території держав НАТО не повинні ставати приводом для обмеження ударів України по військових і стратегічних об'єктах Росії. Таку позицію він озвучив в інтерв'ю Financial Times.

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За словами глави естонського МЗС, останніми місяцями Україна значно активізувала атаки на російську військову інфраструктуру та нафтопереробні підприємства, що завдає відчутних втрат економічному й оборонному потенціалу РФ.

Цахкна визнав, що Таллінн не схвалює випадки, коли українські безпілотники через різні обставини опиняються на території союзників по НАТО. Водночас він наголосив, що це не є підставою вимагати від Києва припинення таких операцій.

"Звичайно, ми не раді цьому. Але ми не говоримо Україні припинити це", – заявив очільник естонської дипломатії.

Міністр пояснив, що українські удари по території Росії спрямовані насамперед проти об'єктів, які забезпечують функціонування російської військової машини. На його думку, саме ці атаки завдають удару по ключових ресурсах, від яких залежить режим Володимира Путіна.

Водночас Цахкна звернув увагу, що Росія суттєво посилила системи радіоелектронної боротьби та інші засоби протидії безпілотникам. Через це окремі українські дрони можуть втрачати маршрут і відхилятися від запланованого курсу, інколи потрапляючи на територію сусідніх держав Альянсу.

За словами міністра, подібні інциденти вже фіксувалися в Естонії. Зокрема, нещодавно на території країни знайшли український безпілотник із бойовою частиною вагою близько п'яти кілограмів, який не здетонував. Схожі випадки цього року також були зафіксовані у Литві та Фінляндії.

Портал "Коментарі" вже писав, що народний депутат Микола Тищенко прокоментував оголошену йому підозру від Національного антикорупційного бюро України, заявивши, що не визнає висунутих обвинувачень і вважає їх безпідставними. Свою позицію політик оприлюднив у соціальних мережах.