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В ЕС удивили новой реакцией на падение украинских дронов на территории НАТО: громкое заявление

Эстония не одобряет падение украинских дронов, но не призывает останавливать операции

29 июня 2026, 21:50
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что редкие случаи падения украинских беспилотников на территории государств НАТО не должны становиться поводом для ограничения ударов Украины по военным и стратегическим объектам России. Такую позицию он озвучил в интервью Financial Times .

В ЕС удивили новой реакцией на падение украинских дронов на территории НАТО: громкое заявление

Фото: из открытых источников

По словам главы эстонского МИД, в последние месяцы Украина значительно активизировала атаки на российскую военную инфраструктуру и нефтеперерабатывающие предприятия, что наносит ощутимые потери экономическому и оборонному потенциалу РФ.

Цахкна признал, что Таллин не одобряет случаи, когда украинские беспилотники в силу разных обстоятельств оказываются на территории союзников по НАТО. В то же время, он подчеркнул, что это не является основанием требовать от Киева прекращения таких операций.

"Конечно, мы не рады этому. Но мы не говорим Украине прекратить это", – заявил глава эстонской дипломатии.

Министр пояснил, что украинские удары по территории России направлены, прежде всего, против объектов, обеспечивающих функционирование российской военной машины. По его мнению, именно эти атаки наносят удар по ключевым ресурсам, от которых зависит режим Владимира Путина.

В то же время, Цахкна обратил внимание, что Россия существенно усилила системы радиоэлектронной борьбы и другие средства противодействия беспилотникам. Поэтому отдельные украинские дроны могут терять маршрут и отклоняться от запланированного курса, иногда попадая на территорию соседних государств Альянса.

По словам министра, подобные инциденты уже фиксировались в Эстонии. В частности, недавно на территории страны был найден украинский беспилотник с боевой частью весом около пяти килограммов, который не сдетонировал. Подобные случаи этого года также были зафиксированы в Литве и Финляндии.

Портал "Комментарии" уже писал, что народный депутат Николай Тищенко прокомментировал объявленное ему подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины, заявив, что не признает выдвинутых обвинений и считает их безосновательными. Свою позицию политик обнародовал в социальных сетях.



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