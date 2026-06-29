logo

BTC/USD

60368

ETH/USD

1623.11

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал срочное заявление об опасном замысле России на Донбассе: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал срочное заявление об опасном замысле России на Донбассе: детали

Президент отметил, что российское командование 15 раз пересматривало сроки установления контроля над Донецкой областью

29 июня 2026, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

С начала полномасштабной войны Россия неоднократно пересматривала свои планы по установлению полного контроля над Донецкой областью, однако ни один из определенных сроков так и не был реализован. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 29 июня.

Зеленский сделал срочное заявление об опасном замысле России на Донбассе: детали

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российское военно-политическое руководство уже 15 раз переносило дедлайны по захвату Донбасса, что, по его мнению, свидетельствует о неспособности Кремля реализовать поставленные цели.

"Но достаточно сказать один лишь факт: с начала полномасштабной войны российской армии было определено уже 15 сроков захвата нашей Донецкой области", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что руководство РФ продолжает возвращаться в планы полной оккупации Донбасса, хотя все предыдущие попытки завершились безрезультатно.

"Политическое руководство России постоянно грезит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них — как будто они полностью захватят Донбасс", — сказал он.

Зеленский напомнил, что только в 2022 году российское командование несколько раз переносило ожидаемые сроки захвата региона — с конца марта по май, июнь, сентябрь и завершение года. Аналогичная ситуация, по его словам, повторилась и в последующие годы: в 2023 году Кремль дважды менял свои планы, а в 2024 году также определял новые дедлайны.

Отдельно президент остановился на планах России в 2025 году. Он сообщил, что тогда Кремль установил три новых ориентировочных даты полной оккупации Донбасса — до 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря, параллельно пытаясь убедить международных партнеров в быстром падении Украины.

По словам Зеленского, в 2026 году российские власти уже дважды переносили свои сроки — сначала на март, потом на сентябрь, а теперь называют новой целью конец года.

"Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить", — подытожил президент Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что единичные случаи падения украинских беспилотников на территории государств НАТО не должны становиться поводом для ограничения ударов Украины по военным и стратегическим объектам России. Такую позицию он озвучил в интервью Financial Times.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости