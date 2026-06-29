Зеленский сделал срочное заявление об опасном замысле России на Донбассе: детали

С начала полномасштабной войны Россия неоднократно пересматривала свои планы по установлению полного контроля над Донецкой областью, однако ни один из определенных сроков так и не был реализован. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 29 июня.

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По словам главы государства, российское военно-политическое руководство уже 15 раз переносило дедлайны по захвату Донбасса, что, по его мнению, свидетельствует о неспособности Кремля реализовать поставленные цели.

"Но достаточно сказать один лишь факт: с начала полномасштабной войны российской армии было определено уже 15 сроков захвата нашей Донецкой области", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что руководство РФ продолжает возвращаться в планы полной оккупации Донбасса, хотя все предыдущие попытки завершились безрезультатно.

"Политическое руководство России постоянно грезит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них — как будто они полностью захватят Донбасс", — сказал он.

Зеленский напомнил, что только в 2022 году российское командование несколько раз переносило ожидаемые сроки захвата региона — с конца марта по май, июнь, сентябрь и завершение года. Аналогичная ситуация, по его словам, повторилась и в последующие годы: в 2023 году Кремль дважды менял свои планы, а в 2024 году также определял новые дедлайны.

Отдельно президент остановился на планах России в 2025 году. Он сообщил, что тогда Кремль установил три новых ориентировочных даты полной оккупации Донбасса — до 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря, параллельно пытаясь убедить международных партнеров в быстром падении Украины.

По словам Зеленского, в 2026 году российские власти уже дважды переносили свои сроки — сначала на март, потом на сентябрь, а теперь называют новой целью конец года.

"Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить", — подытожил президент Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что единичные случаи падения украинских беспилотников на территории государств НАТО не должны становиться поводом для ограничения ударов Украины по военным и стратегическим объектам России. Такую позицию он озвучил в интервью Financial Times.