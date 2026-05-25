Зеленський зробив оптимістичний прогноз по війні: військові попередили про одне “але”

Кречмаровская Наталия
На зустрічі з народними депутатами фракції “Слуга народу” президент України Володимир Зеленський сказав, що є великі сподівання на завершення гарячої фази війни до листопада цього року.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Буданов зазначив, що сподівання на це є. За його словами, економічна ситуація у РФ підводить саме до такого логічного висновку.
За словами політолога, попри погану ситуацію у РФ не варто забувати, “що маємо справу не з логічною країною, а зі скаженим собакою”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія ймовірно готує черговий масований удар по Україні. Висока загроза — для Києва, Київської області та Львова.
Моніторингові канали попереджають, що за отриманою інформацією, в тому числі від іноземних партнерів, впродовж наступних трьох діб, зберігається висока загроза завдання масованого ракетного удару по столиці та Київській області.