logo_ukra

BTC/USD

77360

ETH/USD

2118.84

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський зробив оптимістичний прогноз по війні: військові попередили про одне “але”
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив оптимістичний прогноз по війні: військові попередили про одне “але”

Військовий Сазонов розповів, чи можливе завершення гарячої фази війни в Україні у 2026 році

25 травня 2026, 21:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На зустрічі з народними депутатами фракції “Слуга народу” президент України Володимир Зеленський сказав, що є великі сподівання на завершення гарячої фази війни до листопада цього року. 

Зеленський зробив оптимістичний прогноз по війні: військові попередили про одне “але”

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Буданов зазначив, що сподівання на це є. За його словами, економічна ситуація у РФ підводить саме до такого логічного висновку. 

“Все тріщить, особливо під ударами українських санкцій по НПЗ, нафтоналивним терміналам, нафтобазам та нафтоперегінним станціям. Ще по підприємствах ВПК та їх партнерам по виробничих ланцюжках. Така ситуація, яка для Росії погіршується щодня”, — розповів військовий. 

За словами політолога, попри погану ситуацію у РФ не варто забувати, “що маємо справу не з логічною країною, а зі скаженим собакою”. 

“Бо Путін і сьогодні вірить, що оборона України ось-ось впаде, а вони захоплять як мінімум Донецьку область. Або завдадуть ще один або декілька ударів по Києву — і всі знов почнуть його боятися і припинять насміхатися. Тому — сподівання є. Але не розслабляємося, працюємо як і раніше. З повною віддачею. Кожен на своєму місці. Всі разом — до Перемоги!”, — підсумував Сазонов. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія ймовірно готує черговий масований удар по Україні. Висока загроза — для Києва, Київської області та Львова.

Моніторингові канали попереджають, що за отриманою інформацією, в тому числі від іноземних партнерів, впродовж наступних трьох діб, зберігається висока загроза завдання масованого ракетного удару по столиці та Київській області. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/28086
Теги:

Новини

Всі новини