Зеленський зробив оптимістичний прогноз по війні: військові попередили про одне “але”

На зустрічі з народними депутатами фракції “Слуга народу” президент України Володимир Зеленський сказав, що є великі сподівання на завершення гарячої фази війни до листопада цього року.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Буданов зазначив, що сподівання на це є. За його словами, економічна ситуація у РФ підводить саме до такого логічного висновку.

“Все тріщить, особливо під ударами українських санкцій по НПЗ, нафтоналивним терміналам, нафтобазам та нафтоперегінним станціям. Ще по підприємствах ВПК та їх партнерам по виробничих ланцюжках. Така ситуація, яка для Росії погіршується щодня”, — розповів військовий.

За словами політолога, попри погану ситуацію у РФ не варто забувати, “що маємо справу не з логічною країною, а зі скаженим собакою”.

“Бо Путін і сьогодні вірить, що оборона України ось-ось впаде, а вони захоплять як мінімум Донецьку область. Або завдадуть ще один або декілька ударів по Києву — і всі знов почнуть його боятися і припинять насміхатися. Тому — сподівання є. Але не розслабляємося, працюємо як і раніше. З повною віддачею. Кожен на своєму місці. Всі разом — до Перемоги!”, — підсумував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія ймовірно готує черговий масований удар по Україні. Висока загроза — для Києва, Київської області та Львова.

Моніторингові канали попереджають, що за отриманою інформацією, в тому числі від іноземних партнерів, впродовж наступних трьох діб, зберігається висока загроза завдання масованого ракетного удару по столиці та Київській області.