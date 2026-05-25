Зеленский сделал оптимистический прогноз по войне: военные предупредили об одном "но"
Зеленский сделал оптимистический прогноз по войне: военные предупредили об одном "но"

Военный Сазонов рассказал, возможно ли завершение горячей фазы войны в Украине в 2026 году

25 мая 2026, 21:58
На встрече с народными депутатами фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть большие надежды на завершение горячей фазы войны до ноября этого года.

Война в Украине.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Буданов отметил, что надежды на это есть. По его словам, экономическая ситуация в РФ подводит именно к такому логическому выводу.

"Все трещит, особенно под ударами украинских санкций по НПЗ, нефтеналивным терминалам, нефтебазам и нефтеперегонным станциям. Еще по предприятиям ВПК и их партнерам по производственным цепочкам. Такая ситуация, которая для России ухудшается каждый день", — рассказал военный.

По словам политолога, несмотря на плохую ситуацию в РФ не стоит забывать, "что имеем дело не с логической страной, а с бешеной собакой".

"Потому что Путин и сегодня верит, что оборона Украины вот-вот упадет, а они захватят как минимум Донецкую область. Или нанесут еще один или несколько ударов по Киеву — и все снова начнут его бояться и прекратят насмехаться. Поэтому — надежды есть. Но не расслабляемся, работаем по-прежнему. С полной отдачей. Каждый на своем месте. Все вместе – до Победы!”, — подытожил Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия вероятно готовит очередной массированный удар по Украине. Высокая угроза – для Киева, Киевской области и Львова.

Мониторинговые каналы предупреждают, что по полученной информации, в том числе от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется высокая угроза нанесения массированного ракетного удара по столице и Киевской области.



Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/28086
