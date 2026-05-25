Зеленский сделал оптимистический прогноз по войне: военные предупредили об одном "но"

На встрече с народными депутатами фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть большие надежды на завершение горячей фазы войны до ноября этого года.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Буданов отметил, что надежды на это есть. По его словам, экономическая ситуация в РФ подводит именно к такому логическому выводу.

"Все трещит, особенно под ударами украинских санкций по НПЗ, нефтеналивным терминалам, нефтебазам и нефтеперегонным станциям. Еще по предприятиям ВПК и их партнерам по производственным цепочкам. Такая ситуация, которая для России ухудшается каждый день", — рассказал военный.

По словам политолога, несмотря на плохую ситуацию в РФ не стоит забывать, "что имеем дело не с логической страной, а с бешеной собакой".

"Потому что Путин и сегодня верит, что оборона Украины вот-вот упадет, а они захватят как минимум Донецкую область. Или нанесут еще один или несколько ударов по Киеву — и все снова начнут его бояться и прекратят насмехаться. Поэтому — надежды есть. Но не расслабляемся, работаем по-прежнему. С полной отдачей. Каждый на своем месте. Все вместе – до Победы!”, — подытожил Сазонов.

Мониторинговые каналы предупреждают, что по полученной информации, в том числе от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется высокая угроза нанесения массированного ракетного удара по столице и Киевской области.