Зеленський зробив нову заяву про ймовірність територіальних поступок РФ

Сполучені Штати Америки зараз намагаються знайти компроміси щодо територіальних вимог, які Росія висуває до України.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Однак, за словами президента, таких рішень поки немає. Про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Зеленського, американський мирний план уже скорочено до 20 пунктів. Із нього зникли "відверто не проукраїнські пункти".

"Україна не має права по Конституції, міжнародному і моральному праву віддавати території", — наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента у Дональда Трампа "своє бачення" закінчення війни РФ проти України, яке відрізняється від українського.

Зеленський також зазначив, що завтра ввечері буде готова європейсько-українська версія мирного плану, яку відправлять на розгляд до США.

Як писав портал "Коментарі", війна Росії проти України за умов недостатнього тиску з боку союзників може затягнутися на десятиліття, вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, попри наявні слабкі місця та вразливі точки, які стримують можливості Росії вести війну, "Захід не хоче бити по слабких місцях РФ".

Тука зауважив, що європейські країни та США досі мають чимало важелів впливу на російську економіку, однак бракує політичної рішучості, щоб застосувати їх у повному обсязі.

Видання "Коментарі" також повідомляло, що у Кремлі зробили нову заяву про тональність російсько-американської зустрічі в Москві. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, вона була конструктивно-дружньою. Ушаков очікує, що саме зять Трампа Кушнер багато в чому буде писати формулювання можливого плану врегулювання по Україні.