Війна з Росією "Війна затягнеться": який є єдиний реальний сценарій досягнення миру
"Війна затягнеться": який є єдиний реальний сценарій досягнення миру

Завершення війни в Україні можливе лише за умови розпаду Росії, тоді як активна фаза конфлікту може тривати ще кілька років, припустив Тука

8 грудня 2025, 19:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Попри те, що Росія має вразливі місця, саме відсутність жорсткої та послідовної позиції Заходу визначає тривалість і подальші перспективи цієї війни. Війна Росії проти України за умов недостатнього тиску з боку союзників може затягнутися на десятиліття. Про це в коментарі Главреду розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Війна затягнеться": який є єдиний реальний сценарій досягнення миру

Завершення війни в Україні (фото з відкритих джерел)

За словами Туки, попри наявні слабкі місця та вразливі точки, які стримують можливості Росії вести війну, "Захід не хоче бити по слабких місцях РФ".

"Взяти хоча б санкційні удари по Росії: з початку їх введення деякі європейські і не тільки бізнеси почали допомагати росіянам обходити ці обмеження. І зараз важливо не штампувати нові санкції, а перш за все контролювати, щоб дійсно діяли вже введені санкції", – наголосив він.

Тука зауважив, що європейські країни та США досі мають чимало важелів впливу на російську економіку, однак бракує політичної рішучості, щоб застосувати їх у повному обсязі. Причиною цього він назвав домінування меркантильних мотивів над цінностями та політичними інтересами. Саме тому санкції проти Росії залишаються недостатньо дієвими, а низка потенційно ефективних заходів, як-от обмеження проти російського "тіньового флоту", досі не запроваджені.

"Так що війну в Україні може закінчити тільки розпад Росії. І досягнення розпаду РФ має бути нашою стратегічною метою. А так, воювати нам ще довго, війна у нас ще на роки. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії я говорив, що активна фаза триватиме від трьох до п'яти років, а "не гаряча" фаза може тривати десятиліття", – підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Кремлі зробили нову заяву про тональність російсько-американської зустрічі в Москві. За словами Ушакова була конструктивно-дружньою, заявив Ушаков пропагандисту-журналісту телеканалу "Росія" Зарубіну.

Окрім цього, Ушаков очікує, що саме Кушнер багато в чому буде писати формулювання можливого плану врегулювання по Україні. Про це він заявив журналісту телеканалу "Росія" Зарубіну.

 



