"Война затянется": какой единственный реальный сценарий достижения мира

Несмотря на то, что Россия имеет уязвимые места, отсутствие жесткой и последовательной позиции Запада определяет продолжительность и дальнейшие перспективы этой войны. Война России против Украины при недостаточном давлении со стороны союзников может затянуться на десятилетия. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Завершение войны в Украине (фото из открытых источников)

По словам Туки, несмотря на имеющиеся слабые места и уязвимые точки, сдерживающие возможности России вести войну, "Запад не хочет бить по слабым местам РФ".

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а, прежде всего, контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", — подчеркнул он.

Тука отметил, что европейские страны и США до сих пор оказывают немало рычагов влияния на российскую экономику, однако не хватает политической решимости, чтобы применить их в полном объеме. Причиной тому он назвал доминирование меркантильных мотивов над ценностями и интересами. Именно поэтому санкции против России остаются недостаточно действенными, а ряд потенциально эффективных мер, таких как ограничения против российского "теневого флота", до сих пор не введены.

"Так что войну в Украине может закончить только распад России. И достижение распада РФ должно быть нашей стратегической целью. А так, воевать нам еще долго, война у нас еще на годы. С первых дней полномасштабного вторжения России я говорил, что активная фаза будет продолжаться от трех до пяти лет, а "не горячая" фаза может продолжаться".

