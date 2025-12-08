Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Несмотря на то, что Россия имеет уязвимые места, отсутствие жесткой и последовательной позиции Запада определяет продолжительность и дальнейшие перспективы этой войны. Война России против Украины при недостаточном давлении со стороны союзников может затянуться на десятилетия. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Завершение войны в Украине (фото из открытых источников)
По словам Туки, несмотря на имеющиеся слабые места и уязвимые точки, сдерживающие возможности России вести войну, "Запад не хочет бить по слабым местам РФ".
"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а, прежде всего, контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", — подчеркнул он.
Тука отметил, что европейские страны и США до сих пор оказывают немало рычагов влияния на российскую экономику, однако не хватает политической решимости, чтобы применить их в полном объеме. Причиной тому он назвал доминирование меркантильных мотивов над ценностями и интересами. Именно поэтому санкции против России остаются недостаточно действенными, а ряд потенциально эффективных мер, таких как ограничения против российского "теневого флота", до сих пор не введены.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле сделали новое заявление о тональности российско-американской встречи в Москве. По словам Ушакова была конструктивно-дружественной, заявил Ушаков пропагандисту-журналисту телеканала "Россия" Зарубину.
Кроме того, Ушаков ожидает, что именно Кушнер во многом будет писать формулировку возможного плана урегулирования по Украине. Об этом он заявил журналисту телеканала "Россия" Зарубину.