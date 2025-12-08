logo

BTC/USD

90252

ETH/USD

3121.13

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Война затянется": какой единственный реальный сценарий достижения мира
commentss НОВОСТИ Все новости

"Война затянется": какой единственный реальный сценарий достижения мира

Завершение войны в Украине возможно только при распаде России, тогда как активная фаза конфликта может длиться еще несколько лет, предположил Тука.

8 декабря 2025, 19:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Несмотря на то, что Россия имеет уязвимые места, отсутствие жесткой и последовательной позиции Запада определяет продолжительность и дальнейшие перспективы этой войны. Война России против Украины при недостаточном давлении со стороны союзников может затянуться на десятилетия. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Война затянется": какой единственный реальный сценарий достижения мира

Завершение войны в Украине (фото из открытых источников)

По словам Туки, несмотря на имеющиеся слабые места и уязвимые точки, сдерживающие возможности России вести войну, "Запад не хочет бить по слабым местам РФ".

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а, прежде всего, контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", — подчеркнул он.

Тука отметил, что европейские страны и США до сих пор оказывают немало рычагов влияния на российскую экономику, однако не хватает политической решимости, чтобы применить их в полном объеме. Причиной тому он назвал доминирование меркантильных мотивов над ценностями и интересами. Именно поэтому санкции против России остаются недостаточно действенными, а ряд потенциально эффективных мер, таких как ограничения против российского "теневого флота", до сих пор не введены.

"Так что войну в Украине может закончить только распад России. И достижение распада РФ должно быть нашей стратегической целью. А так, воевать нам еще долго, война у нас еще на годы. С первых дней полномасштабного вторжения России я говорил, что активная фаза будет продолжаться от трех до пяти лет, а "не горячая" фаза может продолжаться".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле сделали новое заявление о тональности российско-американской встречи в Москве. По словам Ушакова была конструктивно-дружественной, заявил Ушаков пропагандисту-журналисту телеканала "Россия" Зарубину.

Кроме того, Ушаков ожидает, что именно Кушнер во многом будет писать формулировку возможного плана урегулирования по Украине. Об этом он заявил журналисту телеканала "Россия" Зарубину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости