Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются найти компромиссы по территориальным требованиям, которые Россия предъявляет к Украине.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Однако, по словам президента, подобных решений пока нет. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Зеленского, американский мирный план уже сокращен до 20 пунктов. Из него исчезли "откровенно не проукраинские пункты".

"Украина не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента у Дональда Трампа, "свое видение" окончания войны РФ против Украины, которое отличается от украинского.

Зеленский также отметил, что завтра вечером будет готова европейско-украинская версия мирного плана, которую отправят на рассмотрение в США.

Как писал портал "Комментарии", война России против Украины при недостаточном давлении со стороны союзников может затянуться на десятилетие , считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, несмотря на имеющиеся слабые места и уязвимые точки, сдерживающие возможности России вести войну, "Запад не хочет бить по слабым местам РФ".

Тука отметил, что европейские страны и США оказывают немало рычагов влияния на российскую экономику, однако не хватает политической решимости, чтобы применить их в полном объеме.

Издание "Комментарии" также сообщало, что в Кремле сделали новое заявление о тональности российско-американской встречи в Москве. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, она была конструктивно-дружественной. Ушаков ожидает, что именно зять Трампа Кушнер во многом будет писать формулировку возможного плана урегулирования по Украине.