logo

BTC/USD

92317

ETH/USD

3380.99

USD/UAH

42.28

EUR/UAH

49.22

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал новое заявление о вероятности территориальных уступок РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал новое заявление о вероятности территориальных уступок РФ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с США по мирному урегулированию и возможности территориальных уступок

8 декабря 2025, 20:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются найти компромиссы по территориальным требованиям, которые Россия предъявляет к Украине.

Зеленский сделал новое заявление о вероятности территориальных уступок РФ

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Однако, по словам президента, подобных решений пока нет. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Зеленского, американский мирный план уже сокращен до 20 пунктов. Из него исчезли "откровенно не проукраинские пункты".

"Украина не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента у Дональда Трампа, "свое видение" окончания войны РФ против Украины, которое отличается от украинского.

Зеленский также отметил, что завтра вечером будет готова европейско-украинская версия мирного плана, которую отправят на рассмотрение в США.

Как писал портал "Комментарии", война России против Украины при недостаточном давлении со стороны союзников может затянуться на десятилетие , считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, несмотря на имеющиеся слабые места и уязвимые точки, сдерживающие возможности России вести войну, "Запад не хочет бить по слабым местам РФ".

Тука отметил, что европейские страны и США оказывают немало рычагов влияния на российскую экономику, однако не хватает политической решимости, чтобы применить их в полном объеме.

Издание "Комментарии" также сообщало, что в Кремле сделали новое заявление о тональности российско-американской встречи в Москве. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, она была конструктивно-дружественной. Ушаков ожидает, что именно зять Трампа Кушнер во многом будет писать формулировку возможного плана урегулирования по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости