Зеленський зробив нову заяву про вивід військ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський відкидає будь-який варіант виведення військ зі східного Донбасу для забезпечення мирної угоди, оскільки переговори з Росією тривають. Як інформує портал "Коментарі", про це український лідер зазначив в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo News.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Ми не можемо вийти зі своєї території. Це наша реальна лінія оборони", – зазначив президент.

Агентство нагадало, що Росія прагне повного контролю над Донбасом і вимагає виведення українських військ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський анонсував нараду з учасниками переговорів у Швейцарії щодо подальших кроків Києва. Про це український лідер сказав під час традиційного звернення до українського народу.

Президент зазначив, що у нього пройде спеціальна нарада з усіма учасниками нашої переговорної групи щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь вже тут, у Києві, з тих аспектів переговорів, про які варто говорити тільки віч-на-віч.

Також Володимир Зеленський анонсував обговорення подальших рамок розмови з американською стороною, з європейцями та з російською стороною.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань.