Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал новое заявление о выводе войск из Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал новое заявление о выводе войск из Донбасса

Президент отверг вывод войск из Донбасса, акцентировав, что это украинская территория

20 февраля 2026, 12:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский исключает любой вариант вывода войск из восточного Донбасса для обеспечения мирного соглашения, поскольку переговоры с Россией продолжаются. Как сообщает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил в интервью японскому информагентству Kyodo News.

Зеленский сделал новое заявление о выводе войск из Донбасса

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Мы не можем выйти из своей территории. Это наша реальная линия обороны", – отметил президент.

Агентство напомнило, что Россия стремится к полному контролю над Донбассом и требует выведения украинских войск.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский анонсировал совещание с участниками переговоров в Швейцарии по поводу дальнейших шагов Киева. Об этом украинский лидер сказал во время традиционного обращения к украинскому народу.

Президент отметил, что у него пройдет специальное совещание со всеми участниками нашей переговорной группы по поводу наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, по тем аспектам переговоров, о которых стоит говорить только лицом к лицу.

Также Владимир Зеленский анонсировал обсуждение дальнейших рамок разговора с американской стороной, европейцами и российской стороной.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвод войск. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил из отдельных участков Донбасса. Тем не менее, ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.



