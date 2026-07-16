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Зеленський зробив Федорова крайнім: озвучено гучний інсайд про проблему мобілізації в Україні

На думку військового експерта, відповідальність інших державних структур фактично залишилася поза увагою, тоді як увесь суспільний негатив був спрямований на ТЦК

16 липня 2026, 15:35
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Клименко Елена








Проблеми із мобілізацією в Україні не можна пояснювати лише діяльністю одного міністра чи Міністерства оборони. Таку думку висловив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи претензії до очільника Міноборони Михайла Федорова щодо нереалізованої реформи системи мобілізації. 

Зеленський зробив Федорова крайнім: озвучено гучний інсайд про проблему мобілізації в Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, будь-який міністр формує власний перелік пріоритетів і працює в межах повноважень. Водночас оцінювати його роботу варто лише з урахуванням того, які інструменти він реально мав для впливу на ситуацію.

"Мені складно сказати, що саме робив Федоров у напрямку реформи мобілізації, які законодавчі ініціативи чи пропозиції він подавав. Я не хочу робити вигляд, що знаю те, чого не знаю", – зазначив Тимочко. 

Він наголосив, що система мобілізації охоплює значно ширше коло державних органів, ніж лише Міністерство оборони чи територіальні центри комплектування. Згідно із законодавством, важливу роль у цьому процесі мають відігравати органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

На думку експерта, саме відсторонення частини державних структур від виконання своїх обов'язків призвело до того, що основний негатив суспільства був спрямований на ТЦК.

"Центри комплектування фактично взяли на себе весь удар – і мобілізацію, і суспільний негатив. Чи правильно це? Напевно, ні", – зазначив Тимочко. 

Він також звернув увагу, що під час ухвалення законодавчих змін окремі групи впливу домоглися пом'якшення відповідальності для органів місцевої влади за виконання мобілізаційних заходів, оскільки такі норми були політично невигідними.

Як вже писали "Коментарі", Туреччина заявила про готовність відігравати активнішу роль у забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні та підтримці мирного врегулювання війни між Україною і Росією. Про це під час спільної пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою повідомив глава турецького МЗС Хакан Фідан, передає турецьке агентство Anadolu.



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