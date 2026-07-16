Зеленский сделал Федорова крайним: озвучен громкий инсайд о проблеме мобилизации в Украине



















Проблемы с мобилизацией в Украине нельзя объяснять только деятельностью одного министра или министерства обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя претензии к главе Минобороны Михаилу Федорову по нереализованной реформе системы мобилизации.

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По словам эксперта, любой министр формирует собственный список приоритетов и работает в пределах полномочий. В то же время, оценивать его работу следует только с учетом того, какие инструменты он реально имел для влияния на ситуацию.

"Мне сложно сказать, что именно делал Федоров в направлении реформы мобилизации, какие законодательные инициативы или предложения он подавал. Я не хочу делать вид, что знаю то, чего не знаю", – отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что система мобилизации охватывает гораздо более широкий круг государственных органов, чем только Министерство обороны или территориальные центры комплектования. Согласно законодательству, важную роль в этом процессе играют органы местного самоуправления и исполнительной власти.

По мнению эксперта, именно отстранение части государственных структур от исполнения своих обязанностей привело к тому, что основной негатив общества был направлен на ТЦК.

"Центры комплектования фактически взяли на себя весь удар – и мобилизацию, и общественный негатив. Правильно ли это? Наверное, нет", – отметил Тимочко.

Он также обратил внимание, что при принятии законодательных изменений отдельные группы влияния добились смягчения ответственности для органов местной власти за выполнение мобилизационных мер, поскольку такие нормы были политически невыгодными.

Как уже писали "Комментарии", Турция заявила о готовности играть более активную роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе и поддержке мирного урегулирования войны между Украиной и Россией. Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает турецкое агентство Anadolu.