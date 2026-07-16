Путін буде в істериці: країна-союзник РФ приголомшила несподіваною пропозицією Україні

Туреччина заявила про готовність відігравати активнішу роль у забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні та підтримці мирного врегулювання війни між Україною і Росією. Про це під час спільної пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою повідомив глава турецького МЗС Хакан Фідан, передає турецьке агентство Anadolu.

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За словами турецького дипломата, Анкара не зацікавлена в тому, щоб бойові дії поширилися на акваторію Чорного моря. Саме тому Туреччина виступає проти атак на цивільну морську інфраструктуру, зокрема порти, торговельні танкери та риболовецькі судна, а також будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу життя мирного населення.

Фідан наголосив, що Туреччина й надалі підтримує дипломатичний шлях завершення війни. На його переконання, переговорний процес між Києвом і Москвою варто продовжувати саме у Стамбульському форматі, де Анкара готова й надалі виконувати роль посередника.

Окремо глава турецького зовнішньополітичного відомства зупинився на темі майбутньої системи гарантій безпеки для України. Він повідомив, що Туреччина погодилася очолити морський компонент цієї моделі безпеки, який має стати одним із ключових елементів післявоєнної стабільності в Чорноморському регіоні.

За словами Фідана, майбутня система гарантій передбачає три основні складові — сухопутну, морську та повітряну. Саме за військово-морський напрямок відповідатиме Туреччина, яка вже підтвердила свою готовність координувати цю роботу разом із міжнародними партнерами.

Як вже писали "Коментарі", речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва розцінюватиме військовослужбовців країн "Коаліції охочих", які можуть бути розміщені на території України, як законні військові цілі. Вона стверджує, що поява іноземних контингентів стане для Кремля неприйнятним кроком і буде трактуватися як "іноземна інтервенція".