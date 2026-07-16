Путин будет в истерике: страна-союзник РФ ошеломила неожиданным предложением Украины

Турция заявила о готовности играть более активную роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе и поддержке мирного урегулирования войны между Украиной и Россией. Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает турецкое агентство Anadolu.

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По словам турецкого дипломата, Анкара не заинтересована в том, чтобы боевые действия распространились на акваторию Черного моря. Именно поэтому Турция выступает против атак на гражданскую морскую инфраструктуру, в том числе порты, торговые танкеры и рыболовные суда, а также любые действия, которые могут поставить под угрозу жизнь мирного населения.

Фидан подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать дипломатический путь завершения войны. По его убеждению, переговорный процесс между Киевом и Москвой следует продолжать именно в Стамбульском формате, где Анкара готова и дальше выполнять роль посредника.

Отдельно глава турецкого внешнеполитического ведомства остановился на теме будущей системы гарантий безопасности Украины. Он сообщил, что Турция согласилась возглавить морской компонент этой модели безопасности, которая должна стать одним из ключевых элементов послевоенной стабильности в Черноморском регионе.

По словам Фидана, будущая система гарантий предусматривает три основных составляющих – сухопутную, морскую и воздушную. Именно за военно-морское направление будет отвечать Турция, уже подтвердившая свою готовность координировать эту работу вместе с международными партнерами.

Как уже писали "Комментарии", представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать военнослужащих стран "Коалиции желающих", которые могут быть размещены на территории Украины, как законные военные цели. Она утверждает, что появление иностранных контингентов станет для Кремля неприемлемым шагом и трактуется как "иностранная интервенция".