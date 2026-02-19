Зеленський жорстко висловився про зустріч із Путіним: диктатору озвучено ультиматум

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram заявив, що всі розмови з боку російської сторони, зокрема Володимира Путіна, про історію – це лише метод затягування часу і відволікання від реальних рішень.

"Мені не потрібні історичні балачки, щоб завершити цю війну й перейти до дипломатії. Я прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. І я багато чого навчився. Я знаю про його країну більше, ніж він знає про Україну. Просто тому, що я бував у Росії в багатьох містах. І знав там багато людей. Він ніколи не був в Україні стільки разів. Він був лише у великих містах. Я був у маленьких містах. Від півночі до півдня. Усюди. Я знаю їхній менталітет. Саме тому я не хочу витрачати час на всі ці речі. Це їхня справа. Вони вирішили мати таку систему. Росіяни вирішили змінити себе. Росіяни вирішили, що їм потрібен новий цар. Це їхній вибір", – пояснив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що для України пріоритетним залишається питання безпеки, а саме – завершення війни і захист життя українців. Він наголосив, що саме ці теми він має намір обговорювати під час можливої зустрічі з російським диктатором.

"Є питання безпеки. Є велика війна проти нас. Це наші життя. Єдине, про що я хочу говорити з ним – це те, що, на мою думку, нам потрібно вирішити це успішно. Я маю на увазі швидко завершити цю війну. Саме тому я хочу говорити лише про такі речі", – додав Зеленський, підкреслюючи, що історичні суперечки не мають відволікати від нагальних безпекових питань.

