"Ми зробили все, що могли": Зеленський видав чергову різку претензію на адресу США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні кроки для вступу до НАТО, однак остаточне рішення щодо членства ухвалюватимуть країни, які вже є членами Альянсу. У інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану він наголосив, що Сполучені Штати Америки наразі не розглядають Україну як потенційного члена НАТО – це стосується як попередньої, так і нинішньої адміністрації. Водночас президент підкреслив, що це не виключає можливості приєднання в майбутньому.

"Це не нам вирішувати. Ми вже зробили, що мали. Ми вже сказали, що готові стати частиною НАТО та посилювати всіх союзників. Що ще ми можемо зробити? Нічого. Зараз мʼяч на боці наших партнерів, країн НАТО", – пояснив Зеленський, наголошуючи на готовності України до повноцінної співпраці та виконання всіх зобов’язань.

Він також звернув увагу на те, що будь-які переговори між НАТО та Росією, які стосуються України, повинні проводитися за участю України.

"Путін багато говорить щодо України в НАТО. На жаль, це залежить не від нас", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, що Україна офіційно подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО 30 вересня 2022 року. Деякі країни-члени Альянсу, серед яких Сполучені Штати Америки, виступають проти її членства.

Наприкінці січня 2026 року Україна та НАТО визначили пріоритети співпраці. Міністерство оборони України повідомило, що вони включають посилення систем ППО, розвиток програм Patriot, F-16 та HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

