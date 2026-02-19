"Мы сделали все, что могли": Зеленский выдал очередную резкую претензию в адрес США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предприняла все необходимые шаги для вступления в НАТО, однако окончательное решение о членстве будут принимать страны, уже являющиеся членами Альянса. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки пока не рассматривают Украину как потенциального члена НАТО – это касается как предыдущей, так и нынешней администрации. В то же время, президент подчеркнул, что это не исключает возможности присоединения в будущем.

Фото: из открытых источников

"Это не нам решать. Мы уже сделали, что имели. Мы уже сказали, что готовы стать частью НАТО и усиливать всех союзников. Что еще мы можем сделать? Ничего. Сейчас мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО", — пояснил Зеленский, отмечая готовность Украины к полноценному сотрудничеству и выполнению всех обязательств.

Он также обратил внимание, что любые переговоры между НАТО и Россией, касающиеся Украины, должны проводиться с участием Украины.

"Путин много говорит по Украине в НАТО. К сожалению, это зависит не от нас", — подытожил глава государства.

Напомним, что Украина официально подала заявку на ускоренное вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. Некоторые страны-члены Североатлантического союза, в том числе Соединенные Штаты Америки, выступают против ее членства.

В конце января 2026 г. Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества. Министерство обороны сообщило, что они включают усиление систем ПВО, развитие программ Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом.

