Зеленский жестко высказался о встрече с Путиным: диктатор озвучил ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram заявил, что все разговоры со стороны российской стороны, в частности, Владимира Путина, об истории – это лишь метод затягивания времени и отвлечения от реальных решений.

Фото: из открытых источников

"Мне не нужны исторические разговоры, чтобы завершить эту войну и перейти в дипломатию. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине. Просто потому, что я бывал в России во многих городах. И знал там много людей. Он никогда не был. В маленьких городах. Отсюда я не хочу тратить время на все эти вещи.

Глава государства подчеркнул, что для Украины приоритетным остается вопрос безопасности, а именно – завершение войны и защита жизни украинцев. Он подчеркнул, что именно эти темы намерен обсуждать во время возможной встречи с российским диктатором.

"Есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним – это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду быстро завершить эту войну. Именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", – добавил Зеленский, подчеркивая, что исторические споры не имеют никаких проблем.

