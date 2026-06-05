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Зеленський жорстко відповів на перли Путіна: яку різку вимогу поставив Заходу

Володимир Зеленський прокоментував нові заяви Путіна та закликав посилити тиск на РФ

5 червня 2026, 21:40
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви Кремля, підкресливши небажання російської сторони припиняти війну проти нашої держави. За словами українського лідера, позиція Москви свідчить про прагнення продовжувати бойові дії, навіть попри очевидну слабкість і розчарування, яке це викликає у світової спільноти.

Зеленський жорстко відповів на перли Путіна: яку різку вимогу поставив Заходу

Фото: з відкритих джерел

"На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну", — зазначив Зеленський, підкресливши, що це демонструє нерішучість і небажання Кремля йти на поступки. 

Президент додав, що така позиція вигідна лише самому Путіну та його найближчому оточенню.

"Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, — вони всі сьогодні були дуже усміхнені", — наголосив Зеленський. 

Український лідер підкреслив, що міжнародна спільнота повинна активніше застосовувати економічні та фінансові санкції проти Росії, аби позбавити її ресурсів для ведення бойових дій. Він закликав нарощувати тиск на агресора та підтримувати Україну у прагненні до миру.

"Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру", — резюмував Зеленський, ще раз акцентувавши на необхідності єдності світової спільноти для досягнення завершення війни. 

Портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що звернення президента України Володимира Зеленського було надзвичайно вдало сформульоване та точно розставило акценти. Особливо ефектним лист виглядав на тлі нещодавньої атаки по Санкт-Петербургу, яка відбулася безпосередньо перед початком економічного форуму, де збиралася російська еліта.



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