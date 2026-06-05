Зеленский жестко ответил на жемчуг Путина: какое резкое требование поставил Западу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние заявления Кремля, подчеркнув нежелание российской стороны прекращать войну против нашего государства. По словам украинского лидера, позиция Москвы свидетельствует о стремлении продолжать боевые действия, несмотря на очевидную слабость и разочарование, которое это вызывает у мирового сообщества.

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"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну — все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну", — отметил Зеленский, подчеркнув, что это демонстрирует нерешительность и нежелание Кремля идти на уступки.

Президент добавил, что такая позиция выгодна только самому Путину и его ближайшему окружению.

"Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги, они все сегодня были очень улыбчивы", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что международное сообщество должно активнее применять экономические и финансовые санкции против России, чтобы лишить его ресурсов для ведения боевых действий. Он призвал наращивать давление на агрессора и поддерживать Украину в стремлении к миру.

"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира", — резюмировал Зеленский, еще раз акцентировав на необходимости единства мирового сообщества для достижения завершения войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что обращение президента Украины Владимира Зеленского было чрезвычайно удачно сформулировано и точно расставило акценты. Особенно эффектным письмо выглядело на фоне недавней атаки по Санкт-Петербургу, состоявшейся непосредственно перед началом экономического форума, где собиралась российская элита.