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Кращого ходу не могло бути: названо несподівану перемогу України через листа Путіна Зеленському

Цей лист має показати російській аудиторії, як дії Путіна прямо впливають на труднощі, з якими вони стикаються через війну

5 червня 2026, 20:45
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Клименко Елена

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що звернення президента України Володимира Зеленського було надзвичайно вдало сформульоване та точно розставило акценти. Особливо ефектним лист виглядав на тлі нещодавньої атаки по Санкт-Петербургу, яка відбулася безпосередньо перед початком економічного форуму, де збиралася російська еліта.

Кращого ходу не могло бути: названо несподівану перемогу України через листа Путіна Зеленському

Фото: з відкритих джерел

 

За словами Шейтельмана, російська пропаганда традиційно намагається виправдати події через необхідність продовження так званої "спецоперації". Проте така логіка є хибною, адже основна причина ударів по російських містах — присутність військ РФ на українській території. Лист Зеленського прямо демонструє цю причинно-наслідкову залежність: якщо Москва виведе війська з України, удари по її території одразу припиняться.

Президент України звертався не лише до Володимира Путіна, але й до російських еліт та широкої аудиторії громадян країни-агресора, які вже відчувають наслідки війни. Одним із ключових меседжів листа є проста і зрозуміла формула завершення конфлікту: "Вам не подобається, що бомбардують Туапсе, Петербург, Москву, Пермі, Курську область, Краснодарський край чи Ростов? Все просто — виведіть війська".

Шейтельман підкреслив, що цей лист має не лише символічне, а й практичне значення. Російська аудиторія повинна усвідомити прямий зв’язок між діями Путіна та проблемами, які зараз відчувають самі громадяни РФ. Час публікації був обраний максимально вдало — одразу після удару по Петербургу, коли російська політична еліта перебувала на форумі й чекала виступу диктатора.

"Еліта обов’язково прочитає цей лист, адже він написаний чітко і відверто. Від нього не можна відвернутися", — зазначив Шейтельман. 

Саме в цьому полягає сила цього ходу: після демонстрації удару по Петербургу Україна завдала політичного тиску, звертаючись не лише до Путіна, а й до тих, хто спостерігає за наслідками його рішень у режимі реального часу.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переклав відповідальність за врегулювання напружених польсько-українських відносин на Київ після скандального рішення присвоїти Окремому центру спеціальних операцій Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне ім’я Героїв УПА.



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Джерело: https://24tv.ua/list-zelenskogo-do-putina-yaki-bolyuchi-naslidki-matime-dlya_n3082321
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