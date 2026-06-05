Кращого ходу не могло бути: названо несподівану перемогу України через листа Путіна Зеленському

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Клименко Елена
Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що звернення президента України Володимира Зеленського було надзвичайно вдало сформульоване та точно розставило акценти. Особливо ефектним лист виглядав на тлі нещодавньої атаки по Санкт-Петербургу, яка відбулася безпосередньо перед початком економічного форуму, де збиралася російська еліта.
Фото: з відкритих джерел
За словами Шейтельмана, російська пропаганда традиційно намагається виправдати події через необхідність продовження так званої "спецоперації". Проте така логіка є хибною, адже основна причина ударів по російських містах — присутність військ РФ на українській території. Лист Зеленського прямо демонструє цю причинно-наслідкову залежність: якщо Москва виведе війська з України, удари по її території одразу припиняться.
Президент України звертався не лише до Володимира Путіна, але й до російських еліт та широкої аудиторії громадян країни-агресора, які вже відчувають наслідки війни. Одним із ключових меседжів листа є проста і зрозуміла формула завершення конфлікту: "Вам не подобається, що бомбардують Туапсе, Петербург, Москву, Пермі, Курську область, Краснодарський край чи Ростов? Все просто — виведіть війська".
Шейтельман підкреслив, що цей лист має не лише символічне, а й практичне значення. Російська аудиторія повинна усвідомити прямий зв’язок між діями Путіна та проблемами, які зараз відчувають самі громадяни РФ. Час публікації був обраний максимально вдало — одразу після удару по Петербургу, коли російська політична еліта перебувала на форумі й чекала виступу диктатора.
"Еліта обов’язково прочитає цей лист, адже він написаний чітко і відверто. Від нього не можна відвернутися", — зазначив Шейтельман.
Саме в цьому полягає сила цього ходу: після демонстрації удару по Петербургу Україна завдала політичного тиску, звертаючись не лише до Путіна, а й до тих, хто спостерігає за наслідками його рішень у режимі реального часу.
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