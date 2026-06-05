Україна точно виграла через листа Зеленського Путіну: експрет приголомшив причиною

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що звернення президента України Володимира Зеленського було надзвичайно вдало сформульоване та точно розставило акценти. Особливо ефектним лист виглядав на тлі нещодавньої атаки по Санкт-Петербургу, яка відбулася безпосередньо перед початком економічного форуму, де збиралася російська еліта.

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За словами Шейтельмана, російська пропаганда традиційно намагається виправдати події через необхідність продовження так званої "спецоперації". Проте така логіка є хибною, адже основна причина ударів по російських містах — присутність військ РФ на українській території. Лист Зеленського прямо демонструє цю причинно-наслідкову залежність: якщо Москва виведе війська з України, удари по її території одразу припиняться.

Президент України звертався не лише до Володимира Путіна, але й до російських еліт та широкої аудиторії громадян країни-агресора, які вже відчувають наслідки війни. Одним із ключових меседжів листа є проста і зрозуміла формула завершення конфлікту: "Вам не подобається, що бомбардують Туапсе, Петербург, Москву, Пермі, Курську область, Краснодарський край чи Ростов? Все просто — виведіть війська".

Шейтельман підкреслив, що цей лист має не лише символічне, а й практичне значення. Російська аудиторія повинна усвідомити прямий зв’язок між діями Путіна та проблемами, які зараз відчувають самі громадяни РФ. Час публікації був обраний максимально вдало — одразу після удару по Петербургу, коли російська політична еліта перебувала на форумі й чекала виступу диктатора.

"Еліта обов’язково прочитає цей лист, адже він написаний чітко і відверто. Від нього не можна відвернутися", — зазначив Шейтельман.

Саме в цьому полягає сила цього ходу: після демонстрації удару по Петербургу Україна завдала політичного тиску, звертаючись не лише до Путіна, а й до тих, хто спостерігає за наслідками його рішень у режимі реального часу.

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