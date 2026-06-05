Украина точно выиграла из-за письма Зеленского Путина: экспрет ошеломил причиной

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает , что обращение президента Украины Владимира Зеленского было очень удачно сформулировано и точно расставило акценты. Особенно эффектным письмо выглядело на фоне недавней атаки по Санкт-Петербургу, состоявшейся непосредственно перед началом экономического форума, где собиралась российская элита.

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По словам Шейтельмана, российская пропаганда традиционно пытается оправдать события из-за необходимости продления так называемой "спецоперации". Однако такая логика ошибочна, ведь основная причина ударов по российским городам — присутствие войск РФ на украинской территории. Письмо Зеленского прямо демонстрирует эту причинно-следственную зависимость: если Москва выведет войска из Украины, удары по ее территории сразу прекратятся.

Президент Украины обращался не только к Владимиру Путину, но и к российским элитам и широкой аудитории граждан страны-агрессора, которые уже ощущают последствия войны. Одним из ключевых месседжей письма является простая и понятная формула завершения конфликта: "Вам не нравится, что бомбят Туапсе, Петербург, Москву, Перми, Курскую область, Краснодарский край или Ростов? Все просто — выведите войска".

Шейтельман подчеркнул, что это письмо имеет не только символическое, но и практическое значение. Российская аудитория должна уяснить прямую связь между действиями Путина и проблемами, которые сейчас испытывают сами граждане РФ. Время публикации было выбрано максимально удачно сразу после удара по Петербургу, когда российская политическая элита находилась на форуме и ждала выступления диктатора.

"Элита обязательно прочтет это письмо, ведь оно написано четко и откровенно. От него нельзя отвлечься", — отметил Шейтельман.

Именно в этом состоит сила этого хода: после демонстрации удара по Петербургу Украина нанесла политическое давление, обращаясь не только к Путину, но и к тем, кто наблюдает за последствиями его решений в режиме реального времени.

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