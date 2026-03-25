«Зеленський — жорсткий хлопець»: президента України порівняли з Трампом

Кіт Келлог, який раніше обіймав посаду спецпосланця Дональда Трампа, висловив переконання, що Російська Федерація не має шансів на перемогу у розв'язаній війні проти України. Аналізуючи ситуацію на фронті, він високо оцінив зусилля українських захисників, які зуміли стримати наступ агресора.

Експерт наголосив, що Україна проявила неймовірну витривалість, а її громадяни заслуговують на глибоку повагу за свій героїчний спротив.

"Вони фактично зупинили російську військову машину. Це вражає", — цитує слова Келлога видання.

Окрему увагу Келлог приділив особистості українського лідера. За його словами, Володимир Зеленський — це "жорсткий хлопець", який за типом характеру та підходом до справ дуже нагадує Дональда Трампа.

Також колишній спецпосланець підкреслив необхідність рішучих дій з боку міжнародної спільноти. На його думку, лише системне посилення тиску на офіційну Москву зможе примусити Росію припинити бойові дії та відмовитися від своїх агресивних планів.

