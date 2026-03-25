«Зеленский – жесткий парень»: президента Украины сравнили с Трампом

Кит Келлог, ранее занимавший должность спецпосланника Дональда Трампа, выразил убеждение, что у Российской Федерации нет шансов на победу в развязанной войне против Украины. Анализируя ситуацию на фронте, он высоко оценил усилия украинских защитников, сумевших сдержать наступление агрессора.

Трамп и Зеленский

Эксперт подчеркнул, что Украина проявила невероятную выносливость, а ее граждане заслуживают глубокого уважения за свое героическое сопротивление.

"Они фактически остановили российскую военную машину. Это поражает", — цитирует слова Келлога издание.

Особое внимание Келлог уделил личности украинского лидера. По его словам, Владимир Зеленский — это "жесткий парень", по типу характера и подхода к делам очень напоминающий Дональда Трампа.

Также бывший спецпосланник подчеркнул необходимость решительных действий со стороны международного сообщества. По его мнению, только системное усиление давления на официальную Москву сможет вынудить Россию прекратить боевые действия и отказаться от своих агрессивных планов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел масштабное селекторное совещание с представителями всех пострадавших от последних российских обстрелов регионов. Основное внимание было сосредоточено на восстановительных работах, в частности, на Черниговщине, где энергетики на протяжении всего дня возвращали свет в дома граждан.

Одной из приоритетных задач стало укрепление противовоздушной обороны в тех частях страны, которые раньше считались относительно тыловыми. Глава государства поручил правительству, Офису Президента и военному руководству найти решение для лучшего прикрытия западных областей от налетов беспилотников.