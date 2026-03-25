Росія готує нові удари: без чого тепер хочуть залишити українців

Президент України Володимир Зеленський провів масштабну селекторну нараду з представниками всіх регіонів, що постраждали від останніх російських обстрілів. Основна увага була зосереджена на відновлювальних роботах, зокрема на Чернігівщині, де енергетики протягом усього дня повертали світло в оселі громадян.

Одним із пріоритетних завдань стало зміцнення протиповітряної оборони в тих частинах країни, які раніше вважалися відносно тиловими. Глава держави доручив уряду, Офісу Президента та військовому керівництву знайти рішення для кращого прикриття західних областей від нальотів безпілотників.

"Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання", — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що Повітряні сили та ЗСУ вже мають відповідний план дій.

Окрім енергетики, під загрозою опинилася ще одна критична сфера. За даними розвідки, найближчими місяцями ворог планує серію атак, спрямованих на дестабілізацію систем життєзабезпечення міст.

"Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, і в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", — попередив Президент.

Для координації захисних заходів Глава держави провів додаткові консультації з Прем’єр-міністром, керівництвом "Нафтогазу" та міністром оборони. Окремий акцент було зроблено на тому, що відповідальність за безпеку стратегічних об'єктів тепер покладається на кожну окрему громаду.

