Россия готовит новые удары: без чего теперь хотят оставить украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел масштабное селекторное совещание с представителями всех пострадавших от последних российских обстрелов регионов. Основное внимание было сосредоточено на восстановительных работах, в частности, на Черниговщине, где энергетики на протяжении всего дня возвращали свет в дома граждан.

Одной из приоритетных задач стало укрепление противовоздушной обороны в тех частях страны, которые раньше считались относительно тыловыми. Глава государства поручил правительству, Офису Президента и военному руководству найти решение для лучшего прикрытия западных областей от налетов беспилотников.

"Надо добавить рубежей защиты – это четкая задача", — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что Воздушные силы и ВСУ уже имеют соответствующий план действий.

Кроме энергетики под угрозой оказалась еще одна критическая сфера. По данным разведки, в ближайшие месяцы враг планирует серию атак, направленных на дестабилизацию систем жизнеобеспечения городов.

"Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, и в каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", — предупредил Президент.

Для координации защитных мер глава государства провел дополнительные консультации с премьер-министром, руководством "Нафтогаза" и министром обороны. Отдельный акцент был сделан на том, что ответственность за безопасность стратегических объектов теперь возлагается на каждую громаду.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новые спутниковые снимки от 23 марта зафиксировали разрушение стратегически важной дамбы на реке Северский Донец в районе поселка Райгородок. Об этом информирует Центр изучения оккупации, ссылаясь на ранее появившиеся в социальных сетях кадры.