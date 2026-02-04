Зеленський заявив, що Україна пішла на поступку РФ щодо територій для закінчення війни

Україна погодилася на фактичне замороження війни з Росією по поточній лінії фронту, що вже є суттєвою поступкою заради досягнення миру. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французьким медіа, повідомляє Le Monde.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

За словами Зеленського, Росія наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, хоча за час повномасштабної війни їй так і не вдалося досягти там реальних успіхів.

Він зазначив, що українське суспільство добре розуміє, якою ціною для російської армії дається кожен метр захопленої території, адже російська сторона не рахує свої втрати, тоді як Україна змушена це робити. Президент підкреслив, що для повного захоплення сходу країни Росії довелося б втратити ще близько 800 тисяч військових.

"Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються", — зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливих компромісів, зокрема стосовно територій Донбасу, глава держави наголосив на необхідності чесної розмови.

Він підкреслив, що навіть варіант замороження війни, який він раніше ніколи не підтримував, із фіксацією нинішньої лінії фронту вже є серйозною поступкою з боку України. Також Зеленський застеріг від спрощеного підходу до переговорного процесу, коли пропозиції подаються так, ніби сторони обирають пункти з меню, адже насправді все значно складніше.

"Йдеться про поступки для обох сторін. Росіянам потрібна перерва. У них ті проблеми, про які я вам казав. Якщо йдеться про економічну зону, наприклад, нашим військовим доведеться відступити. Росіяни теж мають це зробити. Якщо говоримо про демілітаризовану зону, ми маємо контролювати свою частину. Вони мають контролювати свою, але між нами потрібна міжнародна сила розмежування, міжнародна присутність", — підсумував президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський уперше за тривалий час озвучив оновлені дані щодо втрат української армії на фронті. Під час розмови главу держави наприкінці інтерв’ю запитали про кількість загиблих українців на передовій. Якщо у лютому 2025 року Володимир Зеленський говорив про понад 46 000 загиблих і близько 380 000 поранених українських військових з лютого 2022 року, то цього разу він назвав іншу цифру.

"В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих", — зазначив президент.