Назвав точну цифру: Зеленський вперше за довгий час розповів про втрати ЗСУ у війні
НОВИНИ

Назвав точну цифру: Зеленський вперше за довгий час розповів про втрати ЗСУ у війні

У лютому 2025 року, Володимир Зеленський повідомляв про понад 46 тисяч

4 лютого 2026, 22:28
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент України Володимир Зеленський уперше за тривалий час озвучив оновлені дані щодо втрат української армії на фронті.

Назвав точну цифру: Зеленський вперше за довгий час розповів про втрати ЗСУ у війні

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Про це він повідомив в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

Під час розмови главу держави наприкінці інтерв’ю запитали про кількість загиблих українців на передовій. Якщо у лютому 2025 року Володимир Зеленський говорив про понад 46 000 загиблих і близько 380 000 поранених українських військових з лютого 2022 року, то цього разу він назвав іншу цифру.

"В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих", — зазначив президент.

Він також додав, що, окрім загиблих, є значна кількість військових, яких в Україні вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ключем до завершення війни можуть стати нові жорсткі санкції США проти Росії. За його словами, саме економічний та політичний тиск здатен змусити Кремль перейти від ескалації до реальних кроків у бік миру.

 У зверненні, оприлюдненому в соцмережі X, Зеленський наголосив на важливості ініціативи в Конгресі США Sanctioning Russia Act. За його словами, документ надасть Вашингтону додаткові інструменти впливу на Москву і посилить дипломатичні зусилля Заходу.

Зеленський зазначив, що дипломатичні заклики до Росії не дають результату. Попри спроби США та партнерів стримати ескалацію, Москва продовжує інвестувати у війну. Особливу увагу президент звернув на те, що нещодавні удари були завдані в період сильних морозів по енергетичній інфраструктурі.
 



Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/02/04/en-direct-guerre-en-ukraine-l-interet-de-poutine-c-est-d-humilier-l-europe-affirme-volodymyr-zelensky-invite-du-20-heures-de-france-2_6664947_3210.html
