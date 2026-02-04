logo

Назвал точную цифру: Зеленский впервые за долгое время рассказал о потерях ВСУ в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Назвал точную цифру: Зеленский впервые за долгое время рассказал о потерях ВСУ в войне

В феврале 2025 года, Владимир Зеленский сообщал о более 46 тысяч

4 февраля 2026, 22:28
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за длительное время озвучил обновленные данные по потере украинской армии на фронте.

Назвал точную цифру: Зеленский впервые за долгое время рассказал о потерях ВСУ в войне

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 2.

В ходе разговора главу государства в конце интервью спросили о количестве погибших украинцев на передовой. Если в феврале 2025 года Владимир Зеленский говорил о более чем 46 000 погибших и около 380 000 раненых украинских военных с февраля 2022 года, то на этот раз он назвал другую цифру.

"В Украине официально на поле боя количество погибших военнослужащих, будь то кадровые солдаты или мобилизованные, составляет 55 000 погибших", — отметил президент.

Он также добавил, что, кроме погибших, есть значительное количество военных, которых в Украине считают пропавшими без вести.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключом к завершению войны могут стать новые жесткие санкции США против России. По его словам, именно экономическое и политическое давление способно заставить Кремль перейти от эскалации к реальным шагам в сторону мира.

В обращении, обнародованном в соцсети X, Зеленский отметил важность инициативы в Конгрессе США Sanctioning Russia Act. По его словам, документ предоставит Вашингтону дополнительные инструменты влияния на Москву и усилит дипломатические усилия Запада.

Зеленский отметил, что дипломатические призывы к России не дают результата. Несмотря на попытки США и партнеров сдержать эскалацию, Москва продолжает инвестировать в войну. Особое внимание президент обратил на то, что недавние ушибы были нанесены в период сильных морозов по энергетической инфраструктуре.



Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/02/04/en-direct-guerre-en-ukraine-l-interet-de-poutine-c-est-d-humilier-l-europe-affirme-volodymyr-zelensky-invite-du-20-heures-de-france-2_6664947_3210.html
