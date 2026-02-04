Назвал точную цифру: Зеленский впервые за долгое время рассказал о потерях ВСУ в войне

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский впервые за длительное время озвучил обновленные данные по потере украинской армии на фронте.
Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 2.
В ходе разговора главу государства в конце интервью спросили о количестве погибших украинцев на передовой. Если в феврале 2025 года Владимир Зеленский говорил о более чем 46 000 погибших и около 380 000 раненых украинских военных с февраля 2022 года, то на этот раз он назвал другую цифру.
Он также добавил, что, кроме погибших, есть значительное количество военных, которых в Украине считают пропавшими без вести.
