Зеленский заявил, что Украина пошла на уступку РФ по территориям для окончания войны

Украина согласилась на фактическую заморозку войны с Россией по текущей линии фронта, что уже является существенной уступкой ради достижения мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французским медиа, сообщает Le Monde.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам Зеленского, Россия настаивает на том, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, хотя за время полномасштабной войны ей так и не удалось достичь реальных успехов.

Он отметил, что украинское общество хорошо понимает, какой ценой для российской армии дается каждый метр захваченной территории, ведь российская сторона не считает свои потери, в то время как Украина вынуждена это делать. Президент подчеркнул, что для полного захвата востока страны России пришлось бы потерять около 800 тысяч военных.

"Им понадобится минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся", — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, в частности, относительно территорий Донбасса, глава государства подчеркнул необходимость честного разговора.

Он подчеркнул, что даже ранее никогда не поддерживавший вариант замораживания войны с фиксацией нынешней линии фронта уже является серьезной уступкой со стороны Украины. Также Зеленский предостерег от упрощенного подхода к переговорному процессу, когда предложения подаются так, будто стороны выбирают пункты из меню, ведь на самом деле все гораздо сложнее.

"Речь идет об уступках для обеих сторон. Россиянам нужен перерыв. У них те проблемы, о которых я вам говорил. Если речь идет об экономической зоне, например, нашим военным придется отступить. Россияне тоже должны это сделать. Если говорим о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть. Они должны контролировать свою, но между нами" президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский впервые за длительное время озвучил обновленные данные по потерям украинской армии на фронте. В ходе разговора главу государства в конце интервью спросили о количестве погибших украинцев на передовой. Если в феврале 2025 года Владимир Зеленский говорил о более чем 46 000 погибших и около 380 000 раненых украинских военных с февраля 2022 года, то на этот раз он назвал другую цифру.

"В Украине официально на поле боя количество погибших военнослужащих, будь то кадровые солдаты или мобилизованные, составляет 55 000 погибших", — отметил президент.