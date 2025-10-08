Російські окупаційні війська отримали новий наказ на фронті штурмувати українські позиції будь-якою ціною. Через це окупанти, відповідно, несуть шалені втрати. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівником Служби безпеки України Василем Малюком.

Зеленський заявив, що росіяни отримали новий наказ на фронті

"Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО.

Окремо відзначу воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію.

СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", – наголосив голова української держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку ситуація близька до критичної, є ймовірність втратити логістику та залишитися в ізоляції. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який моніторить ситуацію.

"Покровський напрямок: Північно-західний сектор треба підсилити негайно, якщо втратимо логістику – місто опиняється на межі, і тоді Покровську поступово прийде торба! Противник активізував ДРГ у кількох точках — поки що без стійкого закріплення, зона залишається сірою але це лише питання часу, поки їм не підтягнуть підкріплення. Їхня головна мета — цитадель промзони; якщо проломи там не загерметизувати, ворог зможе влаштовувати засідки на підходах і практично перекрити заїзд у місто", – пише військовий.