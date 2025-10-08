Российские оккупационные войска получили новый приказ на фронте штурмовать украинские позиции любой ценой. Поэтому оккупанты, соответственно, несут безумные потери. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Зеленский заявил, что россияне получили новый приказ на фронте

"Василий Малюк доложил результаты наших дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ. Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО.

Отдельно отмечу воинов ЦСО "А" СБУ, совершающих активные действия в Покровском направлении. Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов – по каждому из них есть соответствующая верификация.

СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Согласовал и наши операции, направленные на уменьшение российского военного потенциала", – подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Покровском направлении ситуация близка к критической, есть вероятность потерять логистику и остаться в изоляции. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который мониторит ситуацию.

"Покровское направление: Северо-западный сектор надо усилить немедленно, если потеряем логистику – город оказывается на грани, и тогда Покровске постепенно придет сумка! Противник активизировал ДРГ в нескольких точках — пока без стойкого закрепления, зона остается серой, но это лишь вопрос времени, пока им не подтянут подкрепление. Их главная цель – цитадель промзоны; если бреши там не загерметизировать, враг сможет устраивать засады на подходах и практически перекрыть заезд в город", – пишет военный.