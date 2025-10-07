Рубрики
На Покровському напрямку ситуація близька до критичної, є ймовірність втратити логістику та залишитися в ізоляції. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який моніторить ситуацію.
Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції»
"Покровський напрямок: Північно-західний сектор треба підсилити негайно, якщо втратимо логістику – місто опиняється на межі, і тоді Покровську поступово прийде торба!
Противник активізував ДРГ у кількох точках — поки що без стійкого закріплення, зона залишається сірою але це лише питання часу, поки їм не підтягнуть підкріплення. Їхня головна мета — цитадель промзони; якщо проломи там не загерметизувати, ворог зможе влаштовувати засідки на підходах і практично перекрити заїзд у місто", – пише військовий.
За його словами, треба діяти швидко і жорстко.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку ситуація складна, проте головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що біля Ямполя все стабілізовано. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.