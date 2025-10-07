На Покровському напрямку ситуація близька до критичної, є ймовірність втратити логістику та залишитися в ізоляції. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який моніторить ситуацію.

Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції»

"Покровський напрямок: Північно-західний сектор треба підсилити негайно, якщо втратимо логістику – місто опиняється на межі, і тоді Покровську поступово прийде торба! Противник активізував ДРГ у кількох точках — поки що без стійкого закріплення, зона залишається сірою але це лише питання часу, поки їм не підтягнуть підкріплення. Їхня головна мета — цитадель промзони; якщо проломи там не загерметизувати, ворог зможе влаштовувати засідки на підходах і практично перекрити заїзд у місто", – пише військовий.

За його словами, треба діяти швидко і жорстко.

"Закріпити коридори підвозу, наростити прикриття північно-західної ділянки, посилити розвідку по периметру і нейтралізувати ДРГ до їхнього укріплення. Цитадель промзони — пріоритет №1 для зачистки/блокади: без контролю там логістика залишиться вразливою, а Покровськ — під реальним ризиком ізоляції", – наголошує "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку ситуація складна, проте головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що біля Ямполя все стабілізовано. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.