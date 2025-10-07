logo_ukra

BTC/USD

123845

ETH/USD

4707.31

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції»
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції»

На Покровському напрямку складна ситуація, є вірогідність втрати логістики

7 жовтня 2025, 15:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Покровському напрямку ситуація близька до критичної, є ймовірність втратити логістику та залишитися в ізоляції. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який моніторить ситуацію.

Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції»

Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції»

"Покровський напрямок: Північно-західний сектор треба підсилити негайно, якщо втратимо логістику – місто опиняється на межі, і тоді Покровську поступово прийде торба!

Противник активізував ДРГ у кількох точках — поки що без стійкого закріплення, зона залишається сірою але це лише питання часу, поки їм не підтягнуть підкріплення. Їхня головна мета — цитадель промзони; якщо проломи там не загерметизувати, ворог зможе влаштовувати засідки на підходах і практично перекрити заїзд у місто", – пише військовий.

За його словами, треба діяти швидко і жорстко.

Військові у паніці: «Покровськ під ризиком ізоляції» - фото 2

"Закріпити коридори підвозу, наростити прикриття північно-західної ділянки, посилити розвідку по периметру і нейтралізувати ДРГ до їхнього укріплення. Цитадель промзони — пріоритет №1 для зачистки/блокади: без контролю там логістика залишиться вразливою, а Покровськ — під реальним ризиком ізоляції", – наголошує "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку ситуація складна, проте головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що біля Ямполя все стабілізовано. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.                                                                                                                                                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини