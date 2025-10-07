logo

Военные в панике: "Покровск под риском изоляции"

На Покровском направлении сложная ситуация, есть вероятность потери логистики

7 октября 2025, 15:58
Недилько Ксения

На Покровском направлении ситуация близка к критической, есть возможность потерять логистику и остаться в изоляции. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который мониторит ситуацию.

"Покровское направление: Северо-западный сектор нужно усилить немедленно, если потеряем логистику – город оказывается на грани, и тогда Покровске постепенно придет сумка!

Противник активизировал ДРГ в нескольких точках — пока без стойкого закрепления, зона остается серой, но это лишь вопрос времени, пока им не подтянут подкрепление. Их главная цель – цитадель промзоны; если бреши там не загерметизировать, враг сможет устраивать засады на подходах и практически перекрыть заезд в город", – пишет военный.

По его словам, нужно действовать быстро и жестко.                                           

Военные в панике: ”Покровск под риском изоляции” - фото 2

"Закрепить коридоры подвоза, нарастить прикрытие северо-западного участка, усилить разведку по периметру и нейтрализовать ДРГ до их укрепления. Цитадель промзоны – приоритет №1 для зачистки/блокады: без контроля там логистика останется уязвимой, а Покровск – под реальным риском изоляции", – отмечает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском направлении ситуация сложная, однако главнокомандующий Александр Сырский заявил, что возле Ямполя все стабилизировано. Об этом пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.                                                                                                                                                      



