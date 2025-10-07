На Покровском направлении ситуация близка к критической, есть возможность потерять логистику и остаться в изоляции. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который мониторит ситуацию.

Военные в панике: "Покровск под риском изоляции"

"Покровское направление: Северо-западный сектор нужно усилить немедленно, если потеряем логистику – город оказывается на грани, и тогда Покровске постепенно придет сумка! Противник активизировал ДРГ в нескольких точках — пока без стойкого закрепления, зона остается серой, но это лишь вопрос времени, пока им не подтянут подкрепление. Их главная цель – цитадель промзоны; если бреши там не загерметизировать, враг сможет устраивать засады на подходах и практически перекрыть заезд в город", – пишет военный.

По его словам, нужно действовать быстро и жестко.

"Закрепить коридоры подвоза, нарастить прикрытие северо-западного участка, усилить разведку по периметру и нейтрализовать ДРГ до их укрепления. Цитадель промзоны – приоритет №1 для зачистки/блокады: без контроля там логистика останется уязвимой, а Покровск – под реальным риском изоляции", – отмечает "Мучной".

