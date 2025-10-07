Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
На Покровском направлении ситуация близка к критической, есть возможность потерять логистику и остаться в изоляции. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который мониторит ситуацию.
Военные в панике: "Покровск под риском изоляции"
"Покровское направление: Северо-западный сектор нужно усилить немедленно, если потеряем логистику – город оказывается на грани, и тогда Покровске постепенно придет сумка!
Противник активизировал ДРГ в нескольких точках — пока без стойкого закрепления, зона остается серой, но это лишь вопрос времени, пока им не подтянут подкрепление. Их главная цель – цитадель промзоны; если бреши там не загерметизировать, враг сможет устраивать засады на подходах и практически перекрыть заезд в город", – пишет военный.
По его словам, нужно действовать быстро и жестко.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском направлении ситуация сложная, однако главнокомандующий Александр Сырский заявил, что возле Ямполя все стабилизировано. Об этом пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.